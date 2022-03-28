Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о судьбе украинских военных из острова Змеиный. Он уточнил, что часть из них погибли, часть – попали в плен. Но тех, кто был в плену, уже обменяли.

– Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто был взят в плен, их поменяли – произошел обмен на пленных Российской Федерации, Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, обменяли их. Вот и все. Те, кто погиб, они, честно говоря, герои. А выжившие – ребята, мы обменяли, и все, – сказал Зеленский в интервью представителям российских СМИ.

Президент добавил, что в случае обмена не обязательно действовать по общепринятым канонам, можно менять всех на всех.