Жив и здоров: Лещенко разобрал фейк РФ об “убийстве” канадского снайпера Валли

Информация о том, что во время войны в Украине погиб известный канадский снайпер Валли, оказалась очередным кремлевским фейком.

Об этом на брифинге вечером 27 марта заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, этот фейк “жил” в российском инфопространстве не одну неделю.

Снайпер Валли, прибывший в ряды ВСУ воевать с российскими оккупантами, в течение недели был на фронте Киевской области.

#Breaking: An infamous Canadian sniper, known as Wali, rumoured to have been killed by Russians in Ukraine, is alive and well and resting in the Kyiv region before heading back to the front lines

Says he was simply in black-out mode

Spoke to him moments ago. Story coming soon pic.twitter.com/a3QXepiYyK

— Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) March 22, 2022