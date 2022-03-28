Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Жив и здоров: Лещенко разобрал фейк РФ об “убийстве” канадского снайпера Валли

Наташа Тарчевська редактор ленты
Жив и здоров: Лещенко разобрал фейк РФ об “убийстве” канадского снайпера Валли

Информация о том, что во время войны в Украине погиб известный канадский снайпер Валли, оказалась очередным кремлевским фейком.

Об этом на брифинге вечером 27 марта заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, этот фейк “жил” в российском инфопространстве не одну неделю.

– На этой неделе Валли нашелся жив и здоров. Сказал, что “еще простудятся на его похоронах те, кто сейчас его хоронят”. По словам Валли, он будет последним, кто узнает свою смерть, — заявил Сергей Лещенко.

Снайпер Валли, прибывший в ряды ВСУ воевать с российскими оккупантами, в течение недели был на фронте Киевской области.

По возвращении, включив телефон, он увидел сотни сообщений о якобы погибшем. К счастью, здоровье Валли, как и его боевой дух, остаются на высоте.

Что известно о Валли

Канадский снайпер французского происхождения под псевдонимом Валли прибыл в Украину 8 марта.

В одном из интервью он заявил, что планирует помогать ВСУ в ликвидации высокопоставленных российских военнослужащих.

Валли считается одним из лучших и профессиональных снайперов мира. Свой боевой опыт он получал в войнах с террористами в Афганистане, Ираке и Сирии.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка