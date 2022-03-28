Жив и здоров: Лещенко разобрал фейк РФ об “убийстве” канадского снайпера Валли

Информация о том, что во время войны в Украине погиб известный канадский снайпер Валли, оказалась очередным кремлевским фейком.

Об этом на брифинге вечером 27 марта заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, этот фейк “жил” в российском инфопространстве не одну неделю.

– На этой неделе Валли нашелся жив и здоров. Сказал, что “еще простудятся на его похоронах те, кто сейчас его хоронят”. По словам Валли, он будет последним, кто узнает свою смерть, — заявил Сергей Лещенко.

Снайпер Валли, прибывший в ряды ВСУ воевать с российскими оккупантами, в течение недели был на фронте Киевской области.

#Breaking: An infamous Canadian sniper, known as Wali, rumoured to have been killed by Russians in Ukraine, is alive and well and resting in the Kyiv region before heading back to the front lines Says he was simply in black-out mode Spoke to him moments ago. Story coming soon pic.twitter.com/a3QXepiYyK — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) March 22, 2022

По возвращении, включив телефон, он увидел сотни сообщений о якобы погибшем. К счастью, здоровье Валли, как и его боевой дух, остаются на высоте.

Что известно о Валли

Канадский снайпер французского происхождения под псевдонимом Валли прибыл в Украину 8 марта.

В одном из интервью он заявил, что планирует помогать ВСУ в ликвидации высокопоставленных российских военнослужащих.

Валли считается одним из лучших и профессиональных снайперов мира. Свой боевой опыт он получал в войнах с террористами в Афганистане, Ираке и Сирии.