Агрессоры РФ снова ударили по Северодонецку, разрушены дома, есть пострадавшие

В понедельник, 28 марта, российские агрессоры в очередной раз ударили по Северодонецку. Разрушенными оказалось пять домов, по меньшей мере семь человек пострадали, завалы все еще разбирают.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Пять домов, расположенных в одном районе города, подверглись плотному обстрелу российской армии. Есть пожары и многочисленные разрушения. Задействованы почти все спасатели. В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух – почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семь человек, среди них раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются, – написал он.

По словам Гайдая, еще одного раненого госпитализировали после обстрела Рубежного.