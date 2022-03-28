По состоянию на понедельник, 28 марта, на 33-й день полномасштабной войны в Украине войска РФ потеряли около 17 тыс. своих военнослужащих.
Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:
• около 17 тыс. человек личного состава (за сутки потери врага выросли еще примерно на 400 человек);
• 586 танков (+4 за сутки);
• 1 694 боевые бронированные машины (+30 за сутки);
• 302 артиллерийские системы (+8 за сутки);
• 95 РСЗО – реактивных систем залпового огня (+2 за сутки);
• 54 единицы средств ПВО (+2 за сутки);
• 123 самолета (+2 за сутки);
• 127 вертолетов;
• 1 150 единиц автомобильной техники (+6 за сутки);
• 7 кораблей/катеров;
• 73 цистерны с ГСМ;
• 66 БПЛА оперативно-тактического уровня (+10 за сутки);
• 21 единица специальной техники;
• 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Данные потерь врага постоянно уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ