По состоянию на понедельник, 28 марта, на 33-й день полномасштабной войны в Украине войска РФ потеряли около 17 тыс. своих военнослужащих.

Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:

• около 17 тыс. человек личного состава (за сутки потери врага выросли еще примерно на 400 человек);

• 586 танков (+4 за сутки);

• 1 694 боевые бронированные машины (+30 за сутки);

• 302 артиллерийские системы (+8 за сутки);

• 95 РСЗО – реактивных систем залпового огня (+2 за сутки);

• 54 единицы средств ПВО (+2 за сутки);

• 123 самолета (+2 за сутки);

• 127 вертолетов;

• 1 150 единиц автомобильной техники (+6 за сутки);

• 7 кораблей/катеров;

• 73 цистерны с ГСМ;

• 66 БПЛА оперативно-тактического уровня (+10 за сутки);

• 21 единица специальной техники;

• 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные потерь врага постоянно уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ