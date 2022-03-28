Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 28 марта 2022 года. Данный график остается актуальным до 29 марта 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая

04: 45-№38/37 Киев — Пас-Запорожье-1

06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.

09: 27 — №3/4 Львов — Запорожье-1

10:30 — №901/902 Днепр — Хелм

14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец

16: 34 — №4/3 Запорожье-1 — Львов

17:39 — №86/85 Запорожье-1 — Львов

17: 39 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель

21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная

23:11 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс

Данные о графике дополнительных эвакуационных рейсов на 28 марта 2022 года пока не опубликованы.

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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