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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 28 марта 2022 года

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 28 марта 2022 года. Данный график остается актуальным до 29 марта 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

  • 03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая
  • 04: 45-№38/37 Киев — Пас-Запорожье-1
  • 06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.
  • 09: 27 — №3/4 Львов — Запорожье-1
  • 10:30 — №901/902 Днепр — Хелм
  • 14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец
  • 16: 34 — №4/3 Запорожье-1 — Львов
  • 17:39 — №86/85 Запорожье-1 — Львов
  • 17: 39 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель
  • 21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная
  • 23:11 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс

Данные о графике дополнительных эвакуационных рейсов на 28 марта 2022 года пока не опубликованы.

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 28 марта 2022: направления и расписание рейсов

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Фото: Depositphotos

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