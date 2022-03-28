Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 28 марта 2022 года. Укрзализныця ввела стабильный график движения поездов, который будет действителен до 29 марта 2022 года.
За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
- 00:40 — №130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг
- 01: 00 — №754 Дарница — Харьков-Пас.
- 01: 36 — №15/16 Рахов — Харьков-Пас.
- 02: 30 — №21/22 Трускавец — Харьков-Пас.
- 03: 42 — №1/2 Харьков — Пас. — Ивано-Франковск
- 04:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Южн.
- 05:05 — №138/138 Лозовая — Хмельницкий
- 05:40 — №142/141 Львов — Лозовая
- 07: 05 — №722 Дарница — Харьков-Пас.
- 08:30 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 09: 00 — №717 Дарница — Львов
- 11: 46 — №45/46 Ужгород — Лозовая
- 13:09 — №142/141 Лозовая — Львов
- 14: 07 — №749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск
- 14:07 — №749/750 Киев-Пас — Вена
- 14:25 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский
- 15: 02 — №55/56 Киев-Пас — Рахов
- 17: 09 — №13/14 Киев-Пас — Солотвино
- 17:42 — №790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17: 42 — №792/791 Киев-Пас — Кременчуг
- 18: 30 — №81/82 Киев-Пас — Ужгород
- 19: 06 — №43/44 Киев-Пас — Ивано-Франковск
- 19: 13 — №67/68 Киев-Пас — Варшава
- 19:13 — №909/910 Киев-Пас — Хелм
- 19: 48 — №95/96 Киев-Пас — Рахов
- 20: 05 — №29/30 Киев-Пас — Ужгород
- 20:12 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20:21 — №57/59 Киев-Пас — Ворохта
- 20: 21 — №60/58 Киев-Пас — Чоп
- 21: 07-№38/37 Киев — Пас — Запорожье-1
- 21: 15 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная
- 21: 22 — №98/97 Киев-Пас — Ковель
- 21: 28 — №76/75 Киев-Пас — Кривой Рог-Главный
- 21: 33 — №149/150 Полтава Юг. — Черновцы
- 21: 50 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 22:22 — №7/8 Киев-Пас — Черновцы
- 22: 27 — №45/46 Лозовая — Ужгород
- 22: 37 — №91/92 Киев — Пас-Львов
- 22:40 — №130/129 Кременчуг — Ивано-Франковск
- 22:49 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 23: 46 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий
Данные о графике дополнительных эвакуационных рейсов на 28 марта 2022 года пока не опубликованы.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.
Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця