С 1 апреля этого года Россия готовится приступить к скрытой мобилизации среди своих граждан, чтобы набрать резервы для продолжения полномасштабной войны в Украине.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, мобилизацию будут проводить по всей территории РФ по программе БАРС-2021 (расшифровывается как “Боевой Армейский Резерв Страны”).

– Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы, — отметили в разведке.

В дальнейшем Кремль планирует пополнить этими резервистами подразделения войск в районах боевых действий в Украине.

Параллельно в рамках программы БАРС Кремль скрыто привлекает к войне российских заключенных. По информации разведки, к отправке в Украину готовятся уже около 100 преступников, содержащихся в колонии Чернокозово (Чеченская республика). Эти лица были приговорены к тюремным срокам по тяжелым статьям (таким как убийства, грабеж, распространение наркотиков).

– Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким “мобилизованным” не разрешают видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине, — подчеркнули в разведке.

В то же время тем, кто попал в тюрьму по политическим статьям (экстремизм, терроризм), российский режим ехать на войну не предлагает.

Как уточнили в ГУР Минобороны Украины, БАРС – это программа срочного формирования резервов армии РФ. Тем, кто согласился подписать контракт, обещают постоянное денежное обеспечение, в том числе в резерве (ежемесячная оплата достигает 12% оклада военнослужащих), сохранение места работы и среднего заработка. Таких резервистов могут призывать на сборы в течение года (до 1 месяца).

Общее количество лиц в РФ, уже подписавших контракты в рамках программы БАРС, составляет около 100 тыс.

Накануне уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что во временно оккупированном Крыму РФ проводит принудительную мобилизацию мужчин для участия в войне против Украины. Чтобы избежать этого, мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова.

Источник: ГУР Минобороны Украины