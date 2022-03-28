Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
143 детей
Ранили Ранили
>216 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

На Донбассе нет активного перемещения войск российского агрессора – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
На Донбассе нет активного перемещения войск российского агрессора – Минобороны

По состоянию на 28 марта активного перемещения сил российских захватчиков на Донбассе не наблюдается.

Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Таким образом он прокомментировал заявление руководства Вооруженных сил РФ о завершении миссии вокруг Киева и сосредоточении на Донбассе.

– Мы следим за заявлениями руководства ВС России, отслеживаем ситуацию. И мы не наблюдаем никаких действий России в доказательстве слов глав российских Вооруженных Сил. Для нас оборона не только столицы, но и всех украинских городов чрезвычайно важна. Мы не можем прекращать усилия укреплять города… По нашей информации, РФ до конца не отказывается от попыток, если не захватить, то, по крайней мере, оцепить столицу Украины. Так же мы говорим и о других городах – Чернигове, Харькове, Сумах. Как только мы увидим перемещение соответствующих подразделений РФ в районы Донецкой и Луганской областей, обязательно об этом сообщим. В настоящее время активных действий противника в этом направлении перемещения мы не видим, – уточнил он.

Спикер добавил, что одной из стратегических задач РФ является полный захват территорий Донецкой и Луганской областей, объединение захваченных территорий и создание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

– Мы этому активно препятствуем, – подчеркнул Мотузяник. – Что касается Марьинки и других городов – там идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины и другие силы обороны успешно обороняют населенные пункты. Относительно городов, перешедших под контроль российской армии, сказать не могу, – уточнил он.

В Минобороны утверждают, что Мариуполь продолжает стоять и обороняться, но ситуация там непростая.

Мотузянык опроверг заявление агрессоров о том, что они якобы уничтожили огромное количество украинской беспилотной техники в Киевской области.

– Она используется наряду с другим вооружением – артиллерией, другими видами оружия по всем операционным направлениям, – сказал спикер.

Читайте
Карта боевых действий: где в Украине идут бои

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка