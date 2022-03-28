По состоянию на 28 марта активного перемещения сил российских захватчиков на Донбассе не наблюдается.

Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Таким образом он прокомментировал заявление руководства Вооруженных сил РФ о завершении миссии вокруг Киева и сосредоточении на Донбассе.

– Мы следим за заявлениями руководства ВС России, отслеживаем ситуацию. И мы не наблюдаем никаких действий России в доказательстве слов глав российских Вооруженных Сил. Для нас оборона не только столицы, но и всех украинских городов чрезвычайно важна. Мы не можем прекращать усилия укреплять города… По нашей информации, РФ до конца не отказывается от попыток, если не захватить, то, по крайней мере, оцепить столицу Украины. Так же мы говорим и о других городах – Чернигове, Харькове, Сумах. Как только мы увидим перемещение соответствующих подразделений РФ в районы Донецкой и Луганской областей, обязательно об этом сообщим. В настоящее время активных действий противника в этом направлении перемещения мы не видим, – уточнил он.

Спикер добавил, что одной из стратегических задач РФ является полный захват территорий Донецкой и Луганской областей, объединение захваченных территорий и создание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

– Мы этому активно препятствуем, – подчеркнул Мотузяник. – Что касается Марьинки и других городов – там идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины и другие силы обороны успешно обороняют населенные пункты. Относительно городов, перешедших под контроль российской армии, сказать не могу, – уточнил он.

В Минобороны утверждают, что Мариуполь продолжает стоять и обороняться, но ситуация там непростая.

Мотузянык опроверг заявление агрессоров о том, что они якобы уничтожили огромное количество украинской беспилотной техники в Киевской области.