Группировка сил обороны по состоянию на 28 марта продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Продолжаются оборонные бои в районах Топольского, Каменки и Сухой Каменки.

Сдерживается продвижение противника по направлениям Гуляйполя и Запорожья.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе Верхнеторецкого.

Сдерживают противника, пытающегося прорвать оборону Киева с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

На Юге основные усилия Сил обороны сосредоточены на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева, сдерживании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

В течение 27 марта только на Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил отразили пять атак врага.

Украинские воины за прошедшие сутки уничтожили:

два танка,

боевую машину пехоты,

один автомобиль.

Также противник имел потери в живой силе, однако данные по количеству еще уточняются.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожила:

четыре самолета,

один вертолет,

два беспилотника разных типов,

две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных сил была привлечена для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 33-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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