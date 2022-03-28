Группировка сил обороны по состоянию на 28 марта продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
Продолжаются оборонные бои в районах Топольского, Каменки и Сухой Каменки.
Сдерживается продвижение противника по направлениям Гуляйполя и Запорожья.
На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе Верхнеторецкого.
Сдерживают противника, пытающегося прорвать оборону Киева с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.
На Юге основные усилия Сил обороны сосредоточены на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева, сдерживании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.
В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.
В течение 27 марта только на Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил отразили пять атак врага.
Украинские воины за прошедшие сутки уничтожили:
- два танка,
- боевую машину пехоты,
- один автомобиль.
Также противник имел потери в живой силе, однако данные по количеству еще уточняются.
Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожила:
- четыре самолета,
- один вертолет,
- два беспилотника разных типов,
- две крылатые ракеты.
Авиация Воздушных сил была привлечена для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 33-е сутки.
За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.