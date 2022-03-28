Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
143 детей
Ранили Ранили
>216 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Переговоры между Украиной и Россией начнутся в Турции 29 марта — Арахамия

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Давид Арахамія

Очередной раунд переговоров Украины и России стартует во вторник, 29 марта, в Турции. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия.

Он объяснил это определенными логистическими трудностями, поскольку делегации еще необходимо добраться до места проведения переговоров.

– Мы пока в дороге. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация, – Ред.) тоже вылетели полчаса назад, поэтому прибудут где-то около 21.00. Поэтому решили, что все прибывают, размещаются и завтра с 10.00 стартуем, — рассказал Арахамия.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что после раунда переговоров в Турции встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского ожидать не стоит.

Накануне Давид Арахамия анонсировал, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией по прекращению боевых действий состоится в Турции 28-30 марта.

С начала полномасштабной войны России против Украины делегации обеих стран уже провели несколько раундов переговоров. Сначала они проходили в очном формате. Затем обсуждение перешло в дистанционный формат.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщал, что мирные переговоры с РФ могут продлиться как минимум несколько недель.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка