Очередной раунд переговоров Украины и России стартует во вторник, 29 марта, в Турции. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия.

Он объяснил это определенными логистическими трудностями, поскольку делегации еще необходимо добраться до места проведения переговоров.

– Мы пока в дороге. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация, – Ред.) тоже вылетели полчаса назад, поэтому прибудут где-то около 21.00. Поэтому решили, что все прибывают, размещаются и завтра с 10.00 стартуем, — рассказал Арахамия.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что после раунда переговоров в Турции встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского ожидать не стоит.

Накануне Давид Арахамия анонсировал, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией по прекращению боевых действий состоится в Турции 28-30 марта.

С начала полномасштабной войны России против Украины делегации обеих стран уже провели несколько раундов переговоров. Сначала они проходили в очном формате. Затем обсуждение перешло в дистанционный формат.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщал, что мирные переговоры с РФ могут продлиться как минимум несколько недель.

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