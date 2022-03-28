В Генштабе Украины сообщают, что Российская Федерация перебросила во временно оккупированный Крым для наступления на остальную часть Украины войска из так называемой Южной Осетии (оккупированная РФ часть Грузии), а также пытается набирать “добровольцев” без боевого опыта в попытках восстановить боеспособность и наступление.

При этом основные усилия враг сосредоточил на выполнении задачи по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей Украины.

Кроме того, агрессоры прилагают максимум усилий для удержания под своим контролем временно занятых украинских населенных пунктов.

– В целях восполнения потерь личного состава, военными комиссариатами на территории Российской Федерации продолжается осуществление набора граждан для формирования так называемых подразделений “добровольцев”, которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного “порядка” на захваченных территориях. Основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы необязателен. Также принимают лиц со снятой судимостью, – говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба Российской Федерации относительно “изменения планов и приоритетных задач”, противник продолжает наращивать свои группировки вокруг столицы.

Войска агрессоров продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить Киев.

– Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают оборону города Мариуполя. Защитники города своими действиями сдерживают развитие наступления противника по другим направлениям. Оккупанты продолжают нести большие потери. Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации, враг вынужден все больше сосредотачивать силы российских военных и росгвардии для удержания города под своим контролем, – отметили в ведомстве.

Генштаб добавил, что противник перебросил около 150 человек из оккупированной им части Грузии – так называемой Южной Осетии – на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших их действий в соседних областях Украины.

Также ведомство зафиксировало проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего привлечения к войне с Украиной.