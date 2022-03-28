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Факты / Украина

Российские войска обстреляли Харьковщину из артиллерии и минометов почти 60 раз

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Российские войска обстреляли Харьковщину из артиллерии и минометов почти 60 раз

За прошедшие сутки российские оккупационные войска около 59 раз обстреляли из артиллерии и минометов Харьковскую область. Обстрелам подверглись районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, также было зафиксировано около 180 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе из типа Смерч. Это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы.

Также Олег Синегубов добавил, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Так, село Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и зачищено от оккупантов. Так же и Ольховка.

Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи. В то же время ожесточенные бои с российскими захватчиками продолжаются в Изюме.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 33-е сутки. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города.

27 марта в Харькове российские захватчики повредили здание ядерной установки Источник нейтронов. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что значительные повреждения получила теплоизоляционная обшивка здания.

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Фото: ГСЧС

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