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Факты / Украина

Российские войска обстреливают Чернигов и пригород Нежина — глава ОВА

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Российские войска обстреливают Чернигов и пригород Нежина — глава ОВА

Ситуация в Черниговской области остается без изменений. Российские войска продолжают бить по Чернигову. Также были обстрелы пригорода Нежина.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он поблагодарил волонтеров, ВСУ и местных жителей, которые мужественно держатся, пока украинская армия обороняет Черниговщину.

– Спасибо волонтерам. С вами на связи. Спасибо Вооруженным силам. И спасибо всем тем, кому сейчас тяжело, за выдержку и мужество. Это особенно касается города Чернигова и населенных пунктов возле Чернигова, там, где у нас нет доступа. Мы победим. Победа за нами, – подчеркнул Чаус в своем видеообращении.

26 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что Чернигов находится в оперативном окружении. Уже известно о более 200 погибших гражданах.

По словам Атрошенко, у города сейчас нет гуманитарного коридора и возможности вывезти раненых. В Чернигове нет стабильного электроснабжения. Воду горожанам развозят в подручных емкостях.

Российские войска сознательно уничтожили единственный мост, соединявший Чернигов с южно-киевским направлением.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 33-й день. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома и другую инфраструктуру.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

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Фото: ГСЧС

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