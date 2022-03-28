Российские захватчики убили мэров некоторых городов Украины, которых похищали после полномасштабного вторжения в наше государство.

Об этом сообщил в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что войска РФ заблокировали города Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Харьков, перекрыли гуманитарные поставки туда.

– Что они делают? К примеру, в Мелитополе и Бердянске “переходят” на рубли. Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. А некоторых из них они “заменили”, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российская армия использует сейчас те же методы, что и на Донбассе в 2014 году.

– Они делают то же, что делали на Донбассе в 2014 году. Эти операции проводят те же люди. Это та же методика, — рассказал президент.

В связи с этим он раскритиковал позицию Запада, который не спешит предоставлять Украине боевые самолеты и закрывать небо (устанавливать бесполетную зону над нашим государством).

– Запад не может просто говорить: мы поможем вам в ближайшие недели. Это не позволяет нам разблокировать оккупированные Россией города, доставить туда еду, брать военную инициативу в свои руки. Люди просто не могут выбраться. Там нет ни еды, ни лекарств, ни питьевой воды. И это то, что мы должны сделать. Это вопросы, которые нужно решать сегодня и завтра, а не через несколько недель, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что войска РФ фактически полностью разрушили некоторые украинские города. И теперь это только названия на карте.

– Некоторые небольшие города разрушены. Там нет ни людей, ни домов. Осталось только название… Вот почему мы просили о военных самолетах, о бесполетной зоне, потому что россияне сбрасывают бомбы на эти маленькие города, которые сейчас существуют только как точки на карте, — заявил Зеленский.

Как известно, российские захватчики уже неоднократно похищали мэров населенных пунктов Украины и их заместителей, которые не захотели предавать свое государство и переходить на сторону врага.

Так, российские оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха.

Кроме того, был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. Впоследствии его удалось освободить во время обмена на девятерых вражеских солдат-срочников.

В Херсонской области российские оккупанты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова, а в Энергодаре – первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

Источник: The Economist