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Факты / Происшествия

Российский агрессор нанес ракетный удар по Ровенской области, горит нефтебаза – ОВА

Анастасия Гевко редактор ленты
Российский агрессор нанес ракетный удар по Ровенской области, горит нефтебаза – ОВА

В понедельник, 28 марта, российские военные нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в видеообращении в своем Telegram.

– Враг нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химическая лаборатория. Напоминаю, что тревога продолжается. Остаемся в укрытиях, – сказал Коваль.

Подробностей, как и подтверждения этой информации на сайте ГСЧС Ровенской области пока нет.

Напомним, в субботу, 26 марта, российская ракета попала в нефтебазу в Дубно Ровенской области.

В ОВА сообщали, что в результате этого удара нефтебаза в Дубно оказалась разрушена полностью. Человеческих жертв, согласно опубликованной информации, не было.

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