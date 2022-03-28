С целью дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы “украинских военных” до “русских пленных”.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в социальных сетях.

— Подчеркиваю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других незаконных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права, — отметил он.

Залужный призвал учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.

Противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций. Жертвами фейковых нарративов становится население временно оккупированных территорий, а также население России.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины порекомендовали новый фактчек-бот Проверка, с помощью которого можно различить фейковые новости в социальных сетях или российские “вбросы”, направленные на борьбу с Украиной.

Источник: Валерий Залужный

Фото: Валерий Залужный