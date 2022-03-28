Спецоперация: как Украина конфискует российскую собственность

В Украине начали конфискацию российской собственности. Так, государственные органы изымают 15 тыс. железнодорожных вагонов, принадлежащих российским государственным компаниям, которые находятся в Украине. Соответствующий закон заработал в начале марта.

Почему это важно?

Во-первых, российские вагоны можно будет использовать также и для экспорта украинских зерновых, который традиционно проходит по морю, но россияне блокируют украинские порты.

Во-вторых, конфискация собственности Российского государства – это прямая компенсация врага и агрессора за причиненный ущерб Украине. То есть репарация в реал-тайме.

Но не только это важно. Одна из ключевых причин – уменьшение влияния Российского государства на экономику Украины. По мнению экономического эксперта Тараса Козака, это нормальный процесс.

— Во всем мире российская государственная собственность – вне закона. И уже работает на свободные демократические общества. Так что мы должны быть в контексте, — говорит он.

Впрочем, есть и проблемы. Главная заключается в том, что собственности Российского государства в Украине не так уж много. В частности, в банковском секторе – это Проминвестбанк, который, по ряду расследований, связан с государственными компаниями РФ, Сбербанк России (называемый сейчас Международный резервный банк), Газпром сбыт, Газпромнефть лубрикантс, Энергомашспецсталь (компания, связанная с Росавто) и еще несколько мелких.

Их активы в Украине не столь велики. Суммарно вряд ли превысят несколько миллиардов гривен, и то не факт, что это их реальная стоимость. А с банками вообще можно уйти в минус.

— Например, при закрытии Сбербанка государству придется выплатить его вкладчикам депозиты, и неизвестно, останется ли что-то из активов банка для государства после этого, — говорит Тарас Козак.

Но согласен с тем, что банковскому сектору нужно точно прощаться с российской составляющей.

— Дело не в том, что Украинское государство что-то получит по деньгам или активам. Важнее то, что российский капитал через банки не сможет влиять на предприятия в Украине, с которыми работает, то есть фактически российская власть не сможет этого делать, — говорит Козак.

И здесь открывается следующий очень важный момент. Действие закона по непосредственно собственности Российского государства может быть распространено на собственность российских граждан.

Причина – влияние российского капитала, который фактически не находится в оппозиции к российской власти и подпитывает российскую экономику. В этом случае поле для работы может быть шире. Согласно открытым источникам, почти 17 тыс. компаний в Украине (если точнее — 16 896) имеют среди конечных бенефициаров или учредителей граждан РФ или Белоруси.

Кстати, и здесь Украина не будет первой. Согласно западным санкциям, у российского бизнеса отбирают имущество за границей – дома, активы, яхты. Цель – уменьшение влияния и ограничение экономических свобод тех, кто фактически поддерживает войну против Украины.

В Украине эти компании тоже далеко не всегда небольшие фирмы или ФЛП. Среди них есть настоящие гиганты. Доля в экономике этих предприятий неизвестна, но это активы, которые действительно стали общеукраинскими брендами.

— На самом деле это делается относительно просто. Есть решение о санкциях от СНБО, дальше работает НАПК, передает дело в Антикоррупционный суд и тот принимает решение. Все, — говорит глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Но могут возникнуть и проблемы. Во-первых, дела могут идти годами, а во-вторых, могут быть обжалованы в международных инстанциях. К примеру, международные суды поддержали Приватбанк, когда его активы были конфискованы россиянами в Крыму. Впрочем, по мнению Шабунина, это совсем другой случай.

— Это был Крым! Претензии к россиянам заключались в том, что они провели конфискацию на оккупированной ими же территории! Это, конечно, никак нельзя было поддержать! Другое дело – если это конфискация по закону и решению суда, – говорит эксперт.

Впрочем, пока даже предварительного списка возможных лиц и компаний, которые должны попасть под конфискацию, нет. Как же тогда процесс будет системным – пока вопрос.

Сейчас самая главная задача – не пополнить активами, которые и так работают в реальном секторе украинской экономики, бюджет, а выбить у российского капитала, а значит и Кремля, опору из-под ног в Украине.