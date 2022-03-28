Российские захватчики продолжают совершать военные преступления в Харьковской области и в целом Украине. 27 марта враги атаковали село Оскол, что Изюмском районе.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из четырех человек, 4-летний ребенок ранен.

— Мы не простим ни одной разрушенной семьи, не забудем ни одного убитого украинца. То, что творят россияне на Харьковщине и Украине, не что иначе как терроризм. И они будут отвечать за все как террористы! — подчеркнул он.

Кроме того, Синегубов отметил, что ВСУ на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Так, украинские защитники полностью контролируют Малую Рогань. Также продолжается ликвидация остатков войск РФ в Ольховке.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры Харькова. По направлению на Изюм пытались вести наступательные действия.

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Источник: Олег Синегубов, Генштаб ВСУ