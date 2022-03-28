Украина одержит одну из военных побед в противостоянии с Россией, когда будет сокращено количество жертв, а военные РФ вернутся за границу, которая была до начала полномасштабного вторжения.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью с российскими журналистами.

Президента спросили, какая военная цель может быть расценена Украиной как военная победа.

— Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пусть вернутся туда, – сказал Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что заставить Россию полностью освободить территорию Украины “невозможно”, потому что это, по словам президента, “приведет к третьей мировой войне”.

– Я прекрасно все понимаю и осознаю. Потому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попробуем решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса, – сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что хочет закончить войну при условии, чтобы Украина имела сотни тысяч погибших.

Он добавил, что украинские власти не рассматривали военное нападение ни на Донбасс, ни на Крым, ведь было понимание, что это нападение приведет к масштабным последствиям и жертвам, пусть даже территории были бы отвоеваны.