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Факты / Мир

Войска РФ “застряли” в нескольких частях Украины – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
Войска РФ “застряли” в нескольких частях Украины – CNN

Российские силы в значительной степени застопорились в нескольких частях Украины.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил журналистам CNN высокопоставленный представитель министерства обороны США на правах анонимности.

Он уточнил, что неизменной остается ситуация в Мариуполе, Чернигове, Николаеве и Харькове.

– Они не продвинулись в направлении Киева, они не продвинулись в других местах на севере, будь то Чернигов или Харьков. В Мариуполе российские силы продолжают использовать “дальнобойный огонь”, но они не смогли взять Мариуполь, – сказал чиновник. 

По его словам, не произошли изменения и в воздушном пространстве или на море.

Российские силы не продвинулись к Николаеву в течение выходных, так что они продолжают оставаться за пределами города. 

Чиновник также отметил, что с начала полномасштабного вторжения российские силы произвели более 1370 ракетных пусков по территории Украины.

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Источник: CNN

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