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Враги выводят большую часть войск в РФ и Беларусь для пополнения боеприпасов – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
Враги выводят большую часть войск в РФ и Беларусь для пополнения боеприпасов – Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что достаточно большое количество российских подразделений вынуждено вывести свои войска за пределы Украины, на территорию России и Беларуси, для того, чтобы возобновить их боеспособность и пополнить боеприпасы.

– Достаточно большое количество российских подразделений вынуждено выводить свои войска за пределы Украины, на территорию России или Беларуси, чтобы возобновить их боеспособность, пополнить боеприпасы, поскольку имеющимися силами и средствами в определенных районах российская армия наступательных действий вести уже не может, так как не создала соответствующее ударное группирование, – заявил Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре в Киеве в понедельник, 28 марта.

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Источник: Интерфакс-Украина

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