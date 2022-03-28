В понедельник, 28 марта, Европейская комиссия опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором призвала все страны-члены Европейского Союза закрыть национальные программы гражданства в обмен на инвестиции или так называемые золотые паспорта для граждан России и Беларуси.
– Комиссия призывает государства-члены немедленно отменить любые существующие схемы получения гражданства для инвесторов и обеспечить наличие строгих проверок для устранения рисков, связанных со схемами проживания инвесторов, – говорится в заявлении.
В ЕК уточнили, что эта рекомендация является частью более широкой политики по принятию решительных мер в отношении таких схем получения гражданства.
– Некоторые граждане России или Беларуси, которые находятся под санкциями или активно поддерживают войну в Украине, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, в том числе для свободного передвижения по Шенгенской зоне, в рамках этих схем, – сказано в сообщении.
Еврокомиссия добавила, что также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отозвать уже предоставленное по схеме “золотого паспорта” гражданство, которое получили россияне и белорусы, включенные в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине.
– Виды на жительство, выданные по схеме резидентства инвестора гражданам России или Беларуси, в отношении которых действуют санкции, должны быть немедленно отозваны после индивидуальной оценки и в соответствии с принципом пропорциональности, основными правами и национальным законодательством государств-членов, – резюмировали в ЕК.