В понедельник, 28 марта, Европейская комиссия опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором призвала все страны-члены Европейского Союза закрыть национальные программы гражданства в обмен на инвестиции или так называемые золотые паспорта для граждан России и Беларуси.

– Комиссия призывает государства-члены немедленно отменить любые существующие схемы получения гражданства для инвесторов и обеспечить наличие строгих проверок для устранения рисков, связанных со схемами проживания инвесторов, – говорится в заявлении.

В ЕК уточнили, что эта рекомендация является частью более широкой политики по принятию решительных мер в отношении таких схем получения гражданства.

– Некоторые граждане России или Беларуси, которые находятся под санкциями или активно поддерживают войну в Украине, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, в том числе для свободного передвижения по Шенгенской зоне, в рамках этих схем, – сказано в сообщении.

Еврокомиссия добавила, что также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отозвать уже предоставленное по схеме “золотого паспорта” гражданство, которое получили россияне и белорусы, включенные в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине.