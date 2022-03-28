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Факты / Украина

Из Донецкой области в Ужгород на поезде эвакуировались 300 спасенных луганчан

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
жінка в електричці, війна в Україні

В Донецкой области с железнодорожного вокзала в Ужгород отправились 300 спасенных луганчан.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, через сутки люди смогут нормально отдохнуть на западе Украины.

— Несколько минут назад от одного из железнодорожных вокзалов Донецкой области отправился поезд в Ужгород. Около 300 жителей Северодонецка и Кременной, которые месяц жили под обстрелами россиян, теперь чувствуют себя в безопасности, — отметил он.

Гайдай рассказал, что среди эвакуированных – два человека с І группой инвалидности, прикованные к креслу. За ними будет особый уход и опека – органы соцзащиты на месте прибытия уже получили всю необходимую информацию.

Кроме того, он утверждает, что утром 28 марта российские захватчики обстреляли Северодонецк. Они попали в жилой дом, в результате чего начался пожар. Погибла 86-летняя женщина.

Глава ОВА также напомнил, что 28 марта в результате обстрелов оккупантов погиб еще один человек в Рубежном.

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Источник: Сергей Гайдай

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Фото: Depositphotos

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