В Донецкой области с железнодорожного вокзала в Ужгород отправились 300 спасенных луганчан.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, через сутки люди смогут нормально отдохнуть на западе Украины.

— Несколько минут назад от одного из железнодорожных вокзалов Донецкой области отправился поезд в Ужгород. Около 300 жителей Северодонецка и Кременной, которые месяц жили под обстрелами россиян, теперь чувствуют себя в безопасности, — отметил он.

Гайдай рассказал, что среди эвакуированных – два человека с І группой инвалидности, прикованные к креслу. За ними будет особый уход и опека – органы соцзащиты на месте прибытия уже получили всю необходимую информацию.

Кроме того, он утверждает, что утром 28 марта российские захватчики обстреляли Северодонецк. Они попали в жилой дом, в результате чего начался пожар. Погибла 86-летняя женщина.

Глава ОВА также напомнил, что 28 марта в результате обстрелов оккупантов погиб еще один человек в Рубежном.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай