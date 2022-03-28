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Факты / Украина

Захватчики будут пытаться наращивать ракетные удары по Украине — Денисенко

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Вадим Денисенко

Российские захватчики изменили стратегию боевых действий. Они начинают максимально обстреливать ракетами украинские города, стараясь уничтожать стратегическую инфраструктуру.

Об этом в эфире украинского телевидения сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что таким образом захватчики проверяют нервы украинцев с одной стороны и работу нашей ПВО — с другой.

– Я думаю, это не просто изменение тактики, это – изменение стратегии. В ближайшее время они (российские захватчики) постараются максимально наращивать ракетные удары в разные точки Украины. Одна из их ключевых задач в психологической части этой войны – показать, что во всем государстве нет точки, где можно быть в безопасности, – объяснил Денисенко.

Также советник главы МВД добавил, что украинские власти работают над рассредоточением топлива и продуктовых складов, поскольку российские войска в течение последнего времени наносят удары именно по этим точкам.

Так, вечером 27 марта в Волынской области российская ракета попала в местную нефтебазу. А 26 марта враг нанес удары по нефтебазе в городе Дубно Ровенской области.

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