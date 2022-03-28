В понедельник, 28 марта, в Украине не будут открываться гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из опасных регионов, где происходят активные боевые действия.

Об этом проинформировала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Такое решение было принято из-за возможных провокации со стороны врага на путях гуманитарных коридоров.

– Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем, — подчеркнула Верещук.

Накануне, 27 марта, в Украине сработали все гуманитарные коридоры, открытые для Донецкой и Луганской областей. Всего удалось эвакуировать 1 100 человек. В частности, из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте добрались 586 человек.

В субботу, 26 марта, из 10 согласованных гуманитарных коридоров тоже сработали все. Тогда удалось эвакуировать 5 208 человек.

Между тем, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что российские захватчики массово депортируют граждан Украины с временно оккупированных территорий. По данным Денисовой, военные РФ уже вывезли из Украины около 440 тыс. мирных жителей (из них более 91 тыс. детей). В частности, из Мариуполя захватчики вывезли более 98 тыс. человек.

Украинцам, которые стали жертвами принудительного вывоза, рекомендуют сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или в странах возможного транзитного проезда.

Источник: Ирина Верещук