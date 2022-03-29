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Факты / Мир

Байден проводит совещание с европейскими союзниками по Украине – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
Байден проводит совещание с европейскими союзниками по Украине – CNN

В Белом доме утверждают, что президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с европейскими союзниками по поводу последних событий, которые касаются вторжения Российской Федерации в Украину.

– Звонок начался в 9.19 утра по восточному времени. На связи находятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, – сообщают в CNN.

Напомним, во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и России, на которых украинская сторона предложила план по гарантиям безопасности нашей страны от российской агрессии.

Представители РФ заявили, что не против вступления Украины в Европейский Союз.

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