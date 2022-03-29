С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери российских захватчиков ориентировочно составляют около 17 200 человек личного состава.
Такие данные озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также Россия на войне против Украины уже потеряла 597 танков и 1 710 боевых бронированных машин.
Другие боевые потери РФ:
- артиллерийские системы – 303;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 96;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 54;
- самолеты – 127;
- вертолеты – 129;
- автомобильная техника – 1 178;
- корабли /катера/- 7;
- цистерн с горюче-смазочными материалами — 73;
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 71;
- специальная техника – 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Широкомасштабная война России против Украины длится уже 34-й день. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры.