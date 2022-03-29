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Факты / Украина

Около 17,2 тыс. военных и почти 130 самолетов: обновленные потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Около 17,2 тыс. военных и почти 130 самолетов: обновленные потери войск РФ

С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери российских захватчиков ориентировочно составляют около 17 200 человек личного состава.

Такие данные озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также Россия на войне против Украины уже потеряла 597 танков и 1 710 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ:

  • артиллерийские системы – 303;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 96;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 54;
  • самолеты – 127;
  • вертолеты – 129;
  • автомобильная техника – 1 178;
  • корабли /катера/- 7;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами — 73;
  • беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 71;
  • специальная техника – 21;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 34-й день. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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