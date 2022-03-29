Британия: соглашений о прекращении огня в Украине недостаточно для снятия санкций с РФ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что соглашения между Украиной и РФ будет недостаточно для снятия с России британских санкций.

– Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Британии в отношении России. Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс, – сказал 29 марта пресс-секретарь Бориса Джонсона.

Отмечается, что с таким заявлением Джонсон выступил на встрече с министрами.