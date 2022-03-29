Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир

Британия: соглашений о прекращении огня в Украине недостаточно для снятия санкций с РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что соглашения между Украиной и РФ будет недостаточно для снятия с России британских санкций. 

– Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Британии в отношении России. Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс, – сказал 29 марта пресс-секретарь Бориса Джонсона.

Отмечается, что с таким заявлением Джонсон выступил на встрече с министрами.

Читайте
Разрушение Николаевской ОВА и переговоры в Стамбуле: что происходит на 34-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка