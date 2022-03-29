В результате вражеского ракетного удара по нефтебазе в Ровенской области радиационные и химические остаются в норме.

Об этом с места событий сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

— Химический и радиационный фон в норме. Уже отработали лаборатории ГСЧС и Ровенского лабораторного центра, – сообщил он.

Виталий Коваль добавил, что вокруг нефтебазы, в которую попала ракета кафиров, работают чрезвычайники, включая пожарные поезда.

— На месте происшествия работает 52 спасателя, 16 единиц техники, дополнительно привлечены два пожарных поезда, — сказал глава Ровенской ОВА.

Напомним, 26 марта враг нанес удары по нефтебазе в городе Дубно Ровенской области. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки нет.

Уже 27 марта российские кафиры попали ракетой по нефтебазе в районе Луцка, Волынской области.

Источник: Виталий Коваль

Фото: Виталий Коваль