Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к правительствам всех стран мира с призывом государства криминализировать использование символа Z.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

По его словам, этот символ используется в России как знак поддержки жестокой оккупационной войны страны-агрессора против Украины. Эту латинскую букву оккупанты рисуют и на своей технике, из которой обстреливают украинские города.

— Я призываю все государства криминализировать использование символа Z как способ публично поддержать захватническую войну России против Украины. Z означает – российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев, – сказал Дмитрий Кулеба.

Поэтому общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена, подчеркнул глава МИД Украины.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

Ранее сообщалось, что в Чехии обсуждают запрет использования символа Z, приравняв его к нацистской свастике.

Фото: Генштаб ВСУ