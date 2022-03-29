Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Кулеба призывает государства ввести уголовную ответственность за использование символа Z

Марта Бондаренко редактор ленты
Кулеба призывает государства ввести уголовную ответственность за использование символа Z

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к правительствам всех стран мира с призывом государства криминализировать использование символа Z.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

По его словам, этот символ используется в России как знак поддержки жестокой оккупационной войны страны-агрессора против Украины. Эту латинскую букву оккупанты рисуют и на своей технике, из которой обстреливают украинские города.

— Я призываю все государства криминализировать использование символа Z как способ публично поддержать захватническую войну России против Украины. Z означает – российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев, – сказал Дмитрий Кулеба.

Поэтому общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена, подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в Чехии обсуждают запрет использования символа Z, приравняв его к нацистской свастике.

Читайте
Обряды гадалок и георгиевская лента в кармане: как пытаются спастись российские захватчики

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка