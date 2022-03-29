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Факты / Украина

Кулебу пригласили на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО

Наташа Тарчевська редактор ленты
Кулебу пригласили на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил приглашение на встречу министров стран-членов Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 29 марта на официальном сайте Североатлантического альянса.

Кроме Украины, известно об участии таких стран как Австралия, Финляндия, Грузия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Швеция.

– 7 апреля состоятся две сессии. Министры иностранных дел, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Европейской комиссии приглашены присоединиться к первой сессии, — говорится в сообщении.

Встречу министров иностранных дел, которая пройдет 6-7 апреля, будет возглавлять генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Некоторые участники сессий будут приобщаться по видеосвязи.

Темы предстоящей встречи представителей стран-членов НАТО, куда пригласили Дмитрия Кулебу, уточнят в ближайшее время.

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