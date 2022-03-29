Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами — Синегубов

Марта Бондаренко редактор ленты
Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами — Синегубов

Мэр города Балаклея Харьковской области Иван Столбовой, которого похитили несколько дней назад, пошел на сотрудничество с российским врагом.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, Иван Столбовой сам публично заявил о сотрудничестве с оккупантами.

— Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города, – сказал Олег Синегубов.

Глава области напомнил, что Верховная Рада усилила уголовную ответственность за государственную измену, поэтому главу Балаклейской общины ждет от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Ранее в городе Изюм (Харьковская область) два местных депутата, бывший городской голова, а также бывший милиционер пошли на сотрудничество с российскими захватчиками.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка