Мэр города Балаклея Харьковской области Иван Столбовой, которого похитили несколько дней назад, пошел на сотрудничество с российским врагом.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, Иван Столбовой сам публично заявил о сотрудничестве с оккупантами.

— Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города, – сказал Олег Синегубов.

Глава области напомнил, что Верховная Рада усилила уголовную ответственность за государственную измену, поэтому главу Балаклейской общины ждет от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Ранее в городе Изюм (Харьковская область) два местных депутата, бывший городской голова, а также бывший милиционер пошли на сотрудничество с российскими захватчиками.