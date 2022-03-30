Мэр Ирпеня (Киевская область) Александр Маркушин призвал жителей города пока не приезжать в город даже ненадолго, несмотря на его полное освобождение от российских захватчиков.

Он предупредил, что это может быть опасно из-за обстрелов, оставленных врагами мин и растяжек.