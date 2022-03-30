Мэр Ирпеня (Киевская область) Александр Маркушин призвал жителей города пока не приезжать в город даже ненадолго, несмотря на его полное освобождение от российских захватчиков.
Он предупредил, что это может быть опасно из-за обстрелов, оставленных врагами мин и растяжек.
– Друзья, многие меня спрашивают, можно ли приехать в Ирпень, чтобы проверить, в каком состоянии дом, забрать машину или вывезти домашнего любимца. На сегодняшний день ответ один и очень категоричный – нет! Город еще обстреливается врагом, в городе много растяжек, мин и неразорванных снарядов. Я очень прошу вас – оставайтесь там, где вы сейчас. Как только можно будет возвращаться в наш родной город, я сразу вам сообщу! – заявил Маркушин в видеообращении, опубликованном в его соцсетях во вторник, 29 марта.