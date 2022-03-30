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Факты / Украина

Обстрелы, мины и снаряды: жителей Ирпеня призывают пока не приезжать в город

Анастасия Гевко редактор ленты
Обстрелы, мины и снаряды: жителей Ирпеня призывают пока не приезжать в город

Мэр Ирпеня (Киевская область) Александр Маркушин призвал жителей города пока не приезжать в город даже ненадолго, несмотря на его полное освобождение от российских захватчиков. 

Он предупредил, что это может быть опасно из-за обстрелов, оставленных врагами мин и растяжек.

– Друзья, многие меня спрашивают, можно ли приехать в Ирпень, чтобы проверить, в каком состоянии дом, забрать машину или вывезти домашнего любимца. На сегодняшний день ответ один и очень категоричный – нет! Город еще обстреливается врагом, в городе много растяжек, мин и неразорванных снарядов. Я очень прошу вас – оставайтесь там, где вы сейчас. Как только можно будет возвращаться в наш родной город, я сразу вам сообщу! – заявил Маркушин в видеообращении, опубликованном в его соцсетях во вторник, 29 марта.

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