План подрыва нефтебазы под Киевом и пропагандист “ДНР”: силовики СБУ разыскали диверсантов

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать и задерживать диверсантов, которые во время войны помогают врагу.

Оперативными данными по состоянию на 29 марта поделился спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Так, на Волыни контрразведка схватила российского диверсанта и изъяла у него средства поражения.

– Россиянин в 2014-2015 годах воевал в составе бандформирования Восток так называемой ДНР. В начале марта 2022 года он незаконно пересек белорусско-украинскую границу, чтобы залечь на дно на Волыни, — говорится в сообщении.

В Киеве был задержан агент вражеской спецслужбы, который собирал информацию об одной из нефтебаз в Киевской области. Его возраст и национальность пока не разглашаются.

– Незадолго до вторжения мужчина трудоустроился на этот объект и начал собирать данные о заполнении емкостей топливом и связях нефтебазы с Вооруженными силами Украины. Всю полученную информацию он готовился передать спецслужбам РФ.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что на сегодняшний день эта нефтебаза не используется.

Кроме того, в Днепропетровской области СБУ провела успешную спецоперацию и вывезла с временно оккупированной территории Донбасса пропагандиста, работавшего на врага.

– Мужчина по указаниям ФСБ создавал выгодную картинку для так называемых ЛДНР и российских СМИ. Он уже предоставил СБУ ценные показания, в частности как спецслужбы РФ координируют пропаганду, дают тематику и сценарии для сюжетов.

По словам спикера СБУ, последней “режиссерской работой” задержанного пропагандиста стала картина, где якобы ВСУ обстреливают Донецк. Он признался, что для создания видео боевики “ДНР” специально ударили по жилым кварталам Донецка из артиллерии.