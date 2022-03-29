Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Воздушными силами ВСУ уничтожены восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Воздушными силами ВСУ уничтожены восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о выполненных задачах и уничтоженных целях 28 марта.

— 28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях, — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Напомним, во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о предстоящих переговорах между Украиной и РФ.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка