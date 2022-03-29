Воздушными силами ВСУ уничтожены восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о выполненных задачах и уничтоженных целях 28 марта.

— 28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях, — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Напомним, во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о предстоящих переговорах между Украиной и РФ.