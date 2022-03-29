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Факты / Украина

Противник ослаблен и дезориентирован, ВСУ продолжают оборону — Генштаб ВСУ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Противник ослаблен и дезориентирован, ВСУ продолжают оборону — Генштаб ВСУ

Завершаются тридцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. О текущей ситуации сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сосредотачивая усилия на:

  • недопущении продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково;
  • занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;
  • создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуева;
  • сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил группировки.

Одновременно Силы обороны продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

Группировка, защищающая Киев, с целью улучшения оперативного положения и удержания внешнего рубежа обороны, продолжает боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Частью сил продолжается ведение оборонной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям.

Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов.

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Напомним, во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о предстоящих переговорах между Украиной и РФ.

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