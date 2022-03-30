Завлекает врага на верную гибель: украинские ПВО сбили очередные цели над Изюмом

В Харьковской области украинские защитники ПВО сбили один вражеский истребитель-бомбардировщик и один БПЛА (беспилотный летательный аппарат).
Об этом вечером 29 марта сообщили представители Воздушного командования Восток. Отмечается, что оккупанты понесли потерю в небе в районе города Изюм. Это примерно в 125 км от Харькова.
– И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один “всепогодный” истребитель-бомбардировщик.