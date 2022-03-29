Российские солдаты совершают в Украине преступления — Amnesty International

Нападение России на Украину является повторением действий РФ в Сирии, а российские войска совершают военные преступления.

Об этом в комментарии для журналистов заявила генеральный секретарь всемирной правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар.

— То, что происходит в Украине, является повторением того, что мы видели в Сирии. Мы находимся в эпицентре преднамеренных атак на гражданскую инфраструктуру, — сказала она.

Агнес Калламар также обвинила Россию в превращении гуманитарных коридоров в “смертельные ловушки”.

Директор Amnesty в Восточной Европе и Азии Мари Струтерс согласилась с ней, заявив на отдельном брифинге в Париже, что наблюдатели по Украине “задокументировали использование той же тактики, что и в Сирии и Чечне, включая нападения на гражданских лиц и использование оружия, запрещенного международным правом”.

Amnesty International также обвинила Россию в совершении военных преступлений в Мариуполе.

Сравнив осажденный город Мариуполь с сирийским городом Алеппо, разрушенным президентом Башаром Асадом при помощи российской авиации, Калламар сказала, что “на данный момент лоббистская группа по правам человека наблюдает рост военных преступлений”.

Правозащитная организация заявила, что вскоре выпустит подробный отчет о разрушениях, вызванных нападением России на город на Азовском море.

В организации заявили, что осада Мариуполя, отказ в гуманитарной эвакуации и гуманитарном выходе для населения, а также нападение на мирных жителей, согласно расследованию Amnesty International, равносильны военным преступлениям.

— Кризис в Украине прямо сейчас, вторжение … это не просто нарушение международного права. Это агрессия. Это нарушение устава ООН, подобное тому, что мы видели, когда США вторглись в Ирак, — говорится в сообщении.

Напомним, в случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск, причастных к этим преступлениям, могут задержать в любой стране, признающей юрисдикцию суда ООН.

В целом, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что уже 42 страны обратились в суд в Гааге в связи с военными преступлениями РФ.