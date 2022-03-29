Российские захватчики ударили по аэродрому на Хмельниччине

Российские агрессоры нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. Уточняется, что уничтожены стратегические запасы горюче-смазочных материалов.

Об этом у себя в Facebook во вторник, 29 марта, написал мэр города Николай Мельничук.

– Российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно, Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса, – сказано в заявлении.

Он попросил всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов, обратиться в городской совет или к нему лично.