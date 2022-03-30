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Факты / Украина

В Верховную Раду внесли проект о запрете РПЦ

Маліновська Ангеліна
В Верховную Раду внесли проект о запрете РПЦ

В Верховную Раду внесен законопроект №7213 О запрете деятельности Московского патриархата.

Если депутаты его примут, вся собственность церкви и ее руководства в течение 48 часов будет национализирована.

Кроме того, религиозные общины в течение 14 дней могут изменить свою подчиненность, тогда церковное имущество остается за ними.

Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры перейдут в собственность государства.

Во время смены подчиненности церковных общин Служба безопасности Украины изучит, не сотрудничали ли они с оккупантами. Виновных привлекут к ответственности.

К слову, предстоятель православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, считается ли грехом желать смерти российским агрессорам.

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