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Факты / Украина

От них зависит судьба общин: Кличко сообщил, сколько голов ОТГ и мэров похитили оккупанты

Наташа Тарчевська редактор ленты
От них зависит судьба общин: Кличко сообщил, сколько голов ОТГ и мэров похитили оккупанты

За время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, российские оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Я подчеркиваю, что похищение сельских, поселковых и городских голов, особенно в военное время, подвергает опасности всех жителей общины. Ведь все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит судьба жителей общины, возлагается на ее голову.

Так, в Херсонской области 29 марта россияне похитили главу Миловской ОТГ Олега Яхниенко, мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича.

25 марта Александр Бабич официально сообщил о похищении жителей окрестных сел, в частности, это населенные пункты Старая и Новая Збурьевка. Правоохранители уже приступили к их поискам.

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Источник: Віталій Кличко

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