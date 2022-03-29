Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 144 ребенка, еще более 220 ранены — Офис генпрокурора

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 144 ребенка, еще более 220 ранены — Офис генпрокурора

С начала широкомасштабной войны России против Украины погибли 144 ребенка, еще более 220 ранены.

В Офисе генпрокурора сообщили, что больше всего детей пострадали в Киевской области — 68, Харьковской — 49, Донецкой — 54, Черниговской — 38, Николаевской — 30, Луганской — 28, Запорожской — 22, Житомирской — 15, Сумской — 15, Херсонской — 25 и Киеве – 16.

Также ювенальные прокуроры устанавливают данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполь.

28 марта в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб 3-летний ребенок. Также 28 марта российские войска обстреляли поселок в Запорожской области, в результате чего ранения получили три человека, среди которых ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов с начала полномасштабной войны России против Украины повреждены 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью.

Больше всего таких зданий повреждено в Донецкой, Харьковской областях, Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти цифры не являются окончательными, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов, где Россия ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка