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Факты / Украина

Защищаем каждый дом и каждую улицу: Азов опроверг слухи об “уходе из Мариуполя”

Наташа Тарчевська редактор ленты
Защищаем каждый дом и каждую улицу: Азов опроверг слухи об “уходе из Мариуполя”

Бойцы полка Азов, как и остальные защитники Мариуполя, остаются на своих позициях. Борьба за город продолжается.

Об этом 29 марта заявил заместитель командира полка Азов Калина. Таким образом он прокомментировал слухи, что якобы украинским военным “предлагалось покинуть Мариуполь”.

— Отмечаю, мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов, — заверил военный.

Также Калина выделил роль командования украинских войск под Мариуполем, которые настроены на победу.

– Нас спрашивают о возможности деблокады. Вспомните князя Святослава, вспомните подвиг Болбочана и других. Решительность и профессионализм командиров – это то, что больше всего ценится во время войны.

Калина заверил, что, несмотря на пропагандистские картинки Кремля о том, что Мариуполь уже якобы российский, борьба за город продолжается.

Мариуполь страдает гуманитарной катастрофой и геноцидом, умышленно созданным российскими оккупационными войсками.

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