Заставили корректировать огонь и кинули на деньги: в Харькове спецслужбы РФ завербовали ребенка

Путинские спецслужбы для корректировки огня завербовали подростка. По данным следствия, мальчику меньше 14 лет.

Инцидент произошел в Харькове. Выяснилось, что россияне установили с малолетним парнем связь благодаря объявлению в интернете.

Все данные о важных для оккупантов объектах Харькова подросток должен был “сливать” в мессенджер Telegram.

– Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных сил Украины на территории города Харькова. Цинично использовав ребенка, оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания, — говорится в сообщении.

Представители СБУ призывают родителей внимательно следить за досугом своих детей, поскольку во время войны отсутствие контроля за подростками в соцсетях может привести к серьезным последствиям.