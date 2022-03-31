Предварительные договоренности с Российской Федерацией на переговорах предполагают пять основных пунктов.

Об этом во время телемарафона рассказал глава украинской делегации на переговорах с Россией и глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Сначала должно быть полное прекращение огня. Никто не будет ничего парафировать или визировать, если будет применяться оружие на территории Украины, – сказал он.

Давид Арахамия добавил, что после прекращения огня должно быть отведение российских войск как минимум на территории, на которых они находились до 24 февраля.

Глава украинской делегации рассказал, что следующим шагом будет саммит международных партнеров, где в парламентах будет ратифицирован договор.

– И потом уже временное применение договора. Почему временное? Потому что другие страны должны будут ратифицировать в своих парламентах этот договор, на это нужно какое-то время, — сказал он.

Следующим шагом будет общенациональный всеукраинский референдум, который может занять не менее полугода, а уже после получения результатов народного волеизъявления, народные депутаты будут вносить изменения в Конституцию Украины.

– И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Все люди, которые из-за войны войны выехали из Украины, должны вернуться домой… Это должен быть сознательный выбор граждан, а не политиков, — рассказал Давид Арахамия.

Весь процесс, по оценке главы парламентской фракции, может занять около года.