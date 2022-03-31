Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Арахамия назвал предварительные шаги, прописанные в договоре с Россией

Илья Нежигай редактор ленты
Давид Арахамія

Предварительные договоренности с Российской Федерацией на переговорах предполагают пять основных пунктов.

Об этом во время телемарафона рассказал глава украинской делегации на переговорах с Россией и глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Сначала должно быть полное прекращение огня. Никто не будет ничего парафировать или визировать, если будет применяться оружие на территории Украины, – сказал он.

Давид Арахамия добавил, что после прекращения огня должно быть отведение российских войск как минимум на территории, на которых они находились до 24 февраля.

Глава украинской делегации рассказал, что следующим шагом будет саммит международных партнеров, где в парламентах будет ратифицирован договор.

– И потом уже временное применение договора. Почему временное? Потому что другие страны должны будут ратифицировать в своих парламентах этот договор, на это нужно какое-то время, — сказал он.

Следующим шагом будет общенациональный всеукраинский референдум, который может занять не менее полугода, а уже после получения результатов народного волеизъявления, народные депутаты будут вносить изменения в Конституцию Украины.

– И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Все люди, которые из-за войны войны выехали из Украины, должны вернуться домой… Это должен быть сознательный выбор граждан, а не политиков, — рассказал Давид Арахамия.

Весь процесс, по оценке главы парламентской фракции, может занять около года.

Читайте
Собственная армия и дополнительные гарантии: Арахамия рассказал о концепции "укрепленного нейтралитета"

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка