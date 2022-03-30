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Факты / Украина

Около 17,3 тыс. военных и более 130 самолетов: обновленные потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Около 17,3 тыс. военных и более 130 самолетов: обновленные потери войск РФ

С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери российских военных составляют около 17 300 человек личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 605 танков и 1 723 боевых бронированных машины.

Другие боевые потери РФ по состоянию на 30 марта:

  • артиллерийские системы – 305;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 96;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 54;
  • самолеты – 131;
  • вертолеты – 131;
  • автомобильная техника – 1 184;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами — 75;
  • беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 81;
  • специальная техника – 21;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 35-й день. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, школы, больницы и другую важную инфраструктуру.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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