С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери российских военных составляют около 17 300 человек личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 605 танков и 1 723 боевых бронированных машины.
Другие боевые потери РФ по состоянию на 30 марта:
- артиллерийские системы – 305;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 96;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 54;
- самолеты – 131;
- вертолеты – 131;
- автомобильная техника – 1 184;
- корабли/катера – 7;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 75;
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 81;
- специальная техника – 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Широкомасштабная война России против Украины длится уже 35-й день. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, школы, больницы и другую важную инфраструктуру.