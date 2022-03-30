С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери российских военных составляют около 17 300 человек личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 605 танков и 1 723 боевых бронированных машины.

Другие боевые потери РФ по состоянию на 30 марта:

артиллерийские системы – 305;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 96;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 54;

самолеты – 131;

вертолеты – 131;

автомобильная техника – 1 184;

корабли/катера – 7;

цистерны с горюче-смазочными материалами — 75;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 81;

специальная техника – 21;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 35-й день. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, школы, больницы и другую важную инфраструктуру.