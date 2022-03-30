Российские оккупационные войска продолжают принудительную депортацию граждан Украины из мест постоянного проживания на временно оккупированные территории или на территорию Российской Федерации.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она напоминает, что оккупанты продолжают блокаду Мариуполя, не пускают туда гуманитарные грузы для населения.

— Из Мариуполя враг вывез более 70 человек — рожениц и врачей из роддома №2 в Левобережном районе города. Такие действия оккупантов угрожают жизни и здоровью женщин и новорожденных детей, нарушается их право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные статьей 3 Всеобщей декларации прав человека, — отметила Денисова.

Стоит отметить, что 49 статья Женевской конвенции 1949 года строго запрещает, независимо от мотивов, принудительно переселять или депортировать находящихся под защитой людей с оккупированной территории на территорию оккупационного государства или на территорию любого другого государства, независимо от того, оккупирована ли она или нет.

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Таким образом, уполномоченная Верховной Рады по правам человека просит мировое сообщество отреагировать на факты незаконного вывоза украинцев и усилить санкционное давление и изоляцию на страну-агрессора — Российскую Федерацию.

Кроме того, Денисова подала запрос к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по предоставлению списков украинцев, которых принудительно вывезли в Россию.