На среду, 30 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора для эвакуации населения. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, 30 марта должны заработать такие гуманитарные коридоры:

для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск;

для доставки гуманитарной помощи и эвакуации из Мелитополя;

для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

По словам Ирины Верещук, сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.

— Мы требуем от оккупационных войск соблюдать взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты, — подчеркнула Верещук.

Министр добавила, что на обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

Также Ирина Верещук сообщила, что 29 марта во время переговоров российской делегации передали предложения по организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.