Российские нелюди продолжают насильно депортировать украинцев на подконтрольные РФ территории. Как это произошло с 12-летней Кирой Обединской из Мариуполя.

После того, как в раннем детстве Кира потеряла маму, ее воспитанием занимался ее отец Евгений. Однако 17 марта многократный чемпион Украины по водному поло, капитан национальной сборной Украины Евгений Обединский погиб в результате одного из многочисленных обстрелов Мариуполя.

Предполагалось, что после такого трагичного исхода Киру возьмет под свою опеку ее дедушка – заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский, который живет в Черновцах.

Однако российские оккупанты распорядились иначе – они насильно вывезли в Донецк Киру и других людей, с которыми она находилась в бомбоубежище.

Известно, что россияне забирают украинские документы у тех, кого похищают. Затем, они намерены отправить их из оккупированного Донецка на территорию РФ.

Журналисты Єдиних новин по Skype-связи пообщались с Александром Обединским.

Он сообщил, что в настоящее время Кира находится на лечении в Донецком клиническом территориальном объединении по поводу легких осколочных ранений (бывшая больница Калинина).

— Мне удалось поговорить с внучкой по скайпу. Она сказала, что очень скучает и очень хочет домой, — рассказал Александр.

Он добавил, что очень надеется на официальные, общественные, а также на влиятельные спортивные организации, на волонтеров, которые помогут вырвать ребенка из плена российских нелюдей.

То, что произошло с Кирой — недопустимое нарушение международного гуманитарного права.

Мировое сообщество, правозащитники и авторитетные гуманитарные организации должны еще больше усилить давление на РФ с целью пресечь процесс депортации украинцев. Депортация – это преступление. И преступление вдвойне, если речь идет о детях.