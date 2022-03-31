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Факты / Украина

Названы самые загрязненные взрывоопасными предметами районы Киева

Маліновська Ангеліна
Названы самые загрязненные взрывоопасными предметами районы Киева

Общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами в результате российской агрессии составила 300 тыс. кв. км. Самыми небезопасными в этом отношении районами Киева являются Виноградарь и Оболонь.

Об этом в ходе единого марафона сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин

Кроме того, по данным Енина, с начала войны украинские саперы обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и одну авиационную бомбу. Также очищено около 14 га территории.

Напомним, что с начала полномасштабной войны российские войска разрушили в Украине тысячи домов, сотни учебных заведений и около 100 предприятий.

Фото: Пресс-служба МВД

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